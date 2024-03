Femeia in varsta de 55 de ani, administratora unui bloc din București, a fost ucisa joi de vecinul ei, un barbat de 57 de ani, cu 25 de lovituri de cuțit, potrivit autopsiei. Barbatul a fost reținut vineri, informeaza Agerpres. Barbatul care a ucis-o pe administratoarea unui bloc din Sectorul 2 și-a explicat gestul tragic: […] The post Administratora unui bloc din București, ucisa de un locatar cu 25 de lovituri de cuțit. Ea i-a cerut sa semneze pentru apometre, iar barbatul a crezut ca vrea sa-i fure casa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…