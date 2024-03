VIDEO. Șofer prins cu 275 km/h. Poliția: Suntem impresionați de performanța ta Polițistii din Brasov au surprins cu aparatul radar un sofer care circula cu 275 km pe ora. Acesta a fost amendat si a ramas fara permis de conducere pentru o perioada de 120 de zile. „Stimate conducator auto, avem onoarea de a te informa ca vehiculul tau a fost surprins de aparatul radar intr-o cursa […] The post VIDEO. Șofer prins cu 275 km/h. Poliția: Suntem impresionați de performanța ta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

