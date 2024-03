Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte CSM Daniel Horodniceanu nu va fi sanctionat in cazul dialogului avut in urma cu aproape un an cu doi politisti care l-au oprit in trafic. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins luni, recursul Inspectiei Judiciare impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie s-ar putea pronunta, luni, in cazul recursului formulat de Inspectia Judiciara impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a actiunii exercitate in legatura cu scandalul din trafic cu polițiștii in care a fost implicat Horodniceanu, in primavara…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie s-ar putea pronunta, luni, in cazul recursului formulat de Inspectia Judiciara impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a actiunii exercitate in legatura cu dialogul pe care Daniel Horodniceanu,…

- O femeie acuzata de propaganda terorista, aflata intr-o faza avansata a procesului de auto-radicalizare, a fost condamnata definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani si 11 luni inchisoare cu executare, transmite Agerpres. Este vorba de Florentina Liliana Gidea, care a mai fost acuzata…

- Plangerea impotriva unui proces-verbal de constatare a unei contraventii trebuie motivata pana la primul termen de judecata, in caz contrar putand fi anulata, a hotarat Inalta Curte de Casație și Justiție, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. Completul pentru solutionarea recursului in interesul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit functionarea in cursul anului 2024 a doua completuri de cinci judecatori in materie penala si a doua completuri de cinci judecatori in alte materii decat cea penala, miercuri, fiind trasa la sorti componenta completurilor de cinci judecatori. “Prin…

- Ministerul Mediului a anuntat ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a inchis procesul Casa Verde Fotovoltaice. Programul va fi reluat zilele urmatoare. “Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat, in sedinta din 13 decembrie, sa ia act de renuntarea la judecata a societatii Dhelectric System SRL.…

- Dat in urmarite internaționala inca din vara acestui an, Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, cumnatul lui Mircea Geonaa, a pierdut și ultima cale de atac in dosarul in care a fost condamnt la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita. Luni, Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul…