- Procurorul Daniel Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și fost șef al DIICOT, a scapat fara nicio sancțiune dupa scandalul cu polițiștii care anul trecut l-au oprit in trafic. Decizia a fost luata luni de instanța suprema și este definitiva. Inalta Curte de Casație…

- Barbat din Blaj, cu dosar penal dupa ce a fost oprit in trafic. Ce au descoperit polițiștii Un barbat din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost oprit in trafic, pe o strada din municipiu. A fost identificat de un echipaj de polițiști de ordine publica. Potrivit IPJ Alba, marți, 5 martie, in jurul…

- Nr. 71 din 20 februarie 2024 INFRACTIUNI LA REGIMUL RUTIER CONSTATATE DE CATRE POLITISTII VASLUIENI Politistii vasluieni efectueaza cercetari fata de mai multe persoane care au fost depistate zilele trecute, pe drumurile publice ale judetului Vaslui, in timp ce incalcau prevederile legale in vigoare.…

- La data de 10 februarie a.c., in jurul orei 16.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 1 Politie au identificat un barbat, de 48 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Zorelelor, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, acesta a refuzat…

- La data de 30 decembrie a.c., in jurul orei 19.40, politisti din cadrul Politiei Municipiului Medgidia ndash; Biroul Rutier au identificat un barbat, de 37 de ani, care a condus, pe bulevardul Independentei, un autoturism. Potrivit IPJ Constanta din verificarile efectuate s a stabilit ca autoturismul…

- La data de 24 decembrie a.c., la ora 17:15, politistii din cadrul Biroului Ordine Publica au oprit in trafic un barbat de 37 de ani, de nationalitate iordaniana in timp ce conducea un autovehicul pe strada Rosiorilor, din municipiu.Fiind verificat in bazele de date, politistii au stabilit ca nu detine…