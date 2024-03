Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins protocolul de alianța a USR, PMP și Forța Dreptei, invocand ca in cazul PMP nu a fost tranșata definitiv situația juridica a conducerii. Anunțul a fost facut de USR. Președintele partidului Catalin Drula, spune ca alianța politica va contesta aceasta masura a…

- Inalta Curte de Casație și Justiție i-a desemnat vineri, prin tragere la sorti, pe cei sapte judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare si locale din luna iunie. Conform rezultatelor tragerii la sorti, cei sapte judecatori sunt: Gheorghe Liviu Zidaru…

- O femeie acuzata de propaganda terorista, aflata intr-o faza avansata a procesului de auto-radicalizare, a fost condamnata definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani si 11 luni inchisoare cu executare, transmite Agerpres. Este vorba de Florentina Liliana Gidea, care a mai fost acuzata…

- Plangerea impotriva unui proces-verbal de constatare a unei contraventii trebuie motivata pana la primul termen de judecata, in caz contrar putand fi anulata, a hotarat Inalta Curte de Casație și Justiție, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. Completul pentru solutionarea recursului in interesul…

- Ministerul Mediului a anuntat ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a inchis procesul Casa Verde Fotovoltaice. Programul va fi reluat zilele urmatoare. “Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat, in sedinta din 13 decembrie, sa ia act de renuntarea la judecata a societatii Dhelectric System SRL.…