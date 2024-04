Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Marcel Bolos, Ministerul Finantelor a efectuat toate procedurile necesare pentru a asigura ca toti cei 4,74 milioane pensionari din Romania isi vor primi banii in avans, inainte de Paste.”Sunt aproximativ 10 miliarde lei, din care 8,2 miliarde lei deschideri de credite bugetare operate…

- Joi, Guvernul a luat decizia de a plati pensiile pentru luna mai inaintea sarbatorilor pascale. Casa Naționala de Pensii Publice va transfera suma totala de 9.331.399 de mii de lei catre Poșta Romana și banci pana in data de 30 aprilie. Ministerul Muncii a transmis joi, pe 25 aprilie ca, la solicitarea…

- In luna mai, pensiile vor ajunge mai devreme. Pensionarii trebuie sa primeasca banii mai devreme in luna mai, spune premierul Marcel Ciolacu. Ministerul Muncii lucreaza la un act normativ pentru ca toate pensiile sa fie livrate inainte de Paște. Varstnicii vor putea sa-și faca astfel cumparaturile,…

- „Am avut acele discutii, mi-au venit documentele, documentele au un regim secret. Am vazut deciziile, atat a Republicii Moldova, cat si a Ucrainei, de a-si mentine interdictia in ceea ce-l priveste pe domnul George Simion de a intra in R. Moldova si in Ucraina. Cred ca este un semnal suficient de…

- Ciolacu, despre militarizarea ANAF: Mai face si domnul Bolos greseli. Sunt omenesti „Mai face si domnul Bolos greseli, cu pistoale, cu toate trasnaile. Sunt omenesti sau asa consider eu. Dar nu sunt greseli de fond. Nu e un om rau intentionat”, a comentat Marcel Ciolacu, luni, la Antena 3 CNN declaratiile…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca Guvernul aproba, in sedinta de joi, un ajutor de peste 86 de milioane de lei pentru intreprinderile mici si mijlocii. „Acesti bani vor ajuta peste 9.200 de firme romanesti sa isi dezvolte afacerile si sa mentina locurile de munca”, a mai spus seful Executivului.…

- Intrebat cand va face publice documentele privind Rosia Montana, Marcel Ciolacu a raspuns ca atunci ”cand va exista o decizie”. ”Cred ca romanii trebuie sa stie intotdeauna adevarul. La fel ca si cazul cu vaccinurile, asteptam si adevarul in urma raportului Curtii de Conturi din perioada cand si eu,…

- Deși formeaza impreuna Coaliția de guvernare, PSD și PNL nu vor sa iși asume daunele de imagine din cauza protestelor fermierilor și transportatorilor. Fiecare partid incearca sa arunce vina pe celalalt pentru nerezolvarea problemelor, arata punctajele de partid consultate de Libertatea.„Este ca și…