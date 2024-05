Ambulatoriul Spitalului Municipal Aiud va fi dotat cu lift. In cursul zilei de astazi, 9 mai 2024, a fost semnat constractul de proiectare și execuție a lucrarilor. „Liftul care va deservi ambulatoriul Spitalului Municipal Aiud devine realitate. Astazi am semnat contractul de proiectare și execuție a lucrarilor pentru obiectivul de investiții lift ambulatoriu. Acesta este […] The post Lift, la ambulatoriul Spitalului Municipal Aiud. Joi, 9 mai 2024, s-a semnat contractul de execuție first appeared on aiudinfo.ro | stiri aiud | ziar aiud .