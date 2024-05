Zilele municipiului Botoșani 2024: Debut cu multă LUME, mici și bere în această seară la Botoșani Zilele municipiului Botoșani 2024: Debut cu multa LUME, mici și bere in aceasta seara la Botoșani La Botoșani au debutat in aceasta seara manifestarile prilejuite de Zilele Municipiului Botoșani, organizate din nou in zona Cornișa, practic unul dintre cele mai mari parcuri de agrement din Romania. Mii de oameni au ajuns inca inainte de ora 20 in acest perimetru dominat de distracție, mici și bere, mai ales in condițiile in care […] Citește Zilele municipiului Botoșani 2024: Debut cu multa LUME, mici și bere in aceasta seara la Botoșani in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

