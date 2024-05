Stiri pe aceeasi tema

- Actorul legenda al cinematografiei romanești, Florin Piersic, in varsta de 88 de ani, a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgența la genunchi, la Spitalul de Ortopedie “Foișor” din București. Operația a avut loc joi, cand medicii au extras proteza de genunchi a actorului și i-au implantat…

- Florin Piersic a fost operat, miercuri, in regim de urgența la Spitalul Foișor din București, in prezent fiind in ”stare stabila”. O echipa compusa din medici cu mai mult specialitați au decis efectuarea intervenției chirurgicale in regim de urgența in cazul actorului Florin Piersic, transmite miercuri…

- Actorul Florin Piersic a fost transferat la Spitalul Foișor din București intr-o stare generala grava in urma unui sepsis. Renumitul actor Florin Piersic, in varsta de 88 de ani, a fost internat astazi, 9 mai 2024, la Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular ”Foișor” din București,…

- Actorul Florin Piersic va face investigatia PET – CT, apoi va fi dus la Spitalul Clinic de Ortopedie Foisor pentru a i se scoate proteza de genunchi, a declarat joi pentru AGERPRES managerul Institutului “Matei Bals”, Catalin Apostolescu, potrivit Agerpres. “Va face PET – CT si va merge la Spitalul…

- Actorul Florin Piersic este ”intr-o evaluare complexa legata de procesul infectios” inca de la internarea in Institutul ”Matei Bals” din Bucuresti, au anuntat, miercuri, oficialii unitatii medicale. Acestia precizeaza ca starea pacientului este stabila in acest moment, dar nu se pronunta asupra evolutiei,…

- Actorul Florin Piersic, transferat de la Cluj-Napoca la Bucuresti, este stabil, internat pe o sectie normala, nu la Terapie Intensiva, si urmeaza tratament cu antibiotic pentru infectia de la genunchi pentru care a fost operat. Decizia transferului a fost luata de medici, impreuna cu actorul si familia.Potrivit…

- Cu cateva minute in urma, actorul Florin Piersic a ajuns la Institutul ”Matei Bals” din Capitala, dupa ce a fost transferat de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca cu o aeronava SMURD. De la Aeroport a fost preluat de o autospeciala SMURD și transportat la spital. Actorul Florin Piersic, internat…

- Actorul Florin Piersic, in varsta de 88 de ani, a fost operat de urgența și este acum internat la Terapie Intensiva, intr-un spital din Cluj-Napoca, informeaza Știrile ProTV. Potrivit apropiatilor, actorul s-a simțit rau și a ajuns cu febra la Spitalul Militar. Medicii au descoperit o infecție la genunchi,…