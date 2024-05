Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Ceaușescu, figura cheie in istoria Stelei \"86, impresioneaza la 38 de ani de la caștigarea Cupei Campionilor EuropeniFiind creatorul echipei care a cucerit primul trofeu european pentru un club romanesc, Valentin Ceaușescu, in varsta de 76 de ani, a fost prezent la eveniment imbracat elegant…

- Razvan Sava (21 de ani), portarul celor de la CFR Cluj, a declarat ca vrea sa faca parte din lotul Romaniei la Euro 2024. CFR Cluj a invins pe terenul celor de la Universitatea Craiova, punand presiune pe olteni și pe Farul in lupta pentru locul doi. Razvan Sava, care a inchis poarta in aceasta seara,…

- Filmul documentar intitulat Nasty, despre viata si cariera primului numar 1 mondial din tenis, Ilie Nastase, a fost lansat, marti, in prezenta unor nume mari ale sportului mondial precum Boris Becker, Ion Tiriac, Gheorghe Hagi, Nadia Comaneci, Gheorghe Popescu sau Camelia Potec, potrivit Agerpres.

- Giuseppe Iachini, antrenorul lui Bari, a explicat situația in care se afla George Pușcaș, inaintea meciului cu Como, ce ar putea fi decisiv in lupta pentru evitarea retrogradarii. Tehnicianul italian de 59 de ani a fost chestionat de catre jurnaliștii prezenți la conferința de presa in privința atacantului…

- Povestea calificarii tricolorilor la EURO 2024, din 17 mai in cinematografele din toata tara, distribuita de Forum Film, propune o perspectiva unica si autentica asupra calatoriei echipei nationale spre turneul final din Germania, potrivit news.ro. Acces fara precedent pentru suporteri in culisele…

- Incepand cu 17 mai, in cinematografele din Romania va putea fi urmarit filmul „In inima Naționalei - Din vestiar pana in Germania”, proiecție care urmarește campania de calificare la Campionatul European din vara. In 2023, echipa naționala de seniori a Romaniei a reușit o performanța deosebita. ...

- Mihai Stoichița, director tehnic la FRF, a vorbit despre contractul selecționerului Edward Iordanescu. Marea preocupare a selecționerului Edi Iordanescu o reprezinta in perioada imediat urmatoare pregatirile naționalei pentru Euro 2024. FRF il vrea pe Edi Iordanescu pana in 2026 Insa șefii FRF gandesc…

- Miercuri seara, la Cinema City AFI din Cotroceni a fost proiectat pentru prima data, in mod oficial, filmul "Hai, Romania - Povestea Generatiei de Aur". The post FOTBAL ROMANESC S-a lansat filmul„Hai, Romania! – Povestea Generatiei de Aur“ first appeared on Informatia Zilei .