- CFR Timisoara a cedat oarecum conform calculelor hartiei in prima mansa a finalei pe terenul favoritei United Galati. Gazdele s-au impus cu 5-2 (2-0) iar jocul 2 al disputei dupa regula cel mai bun din cinci intalniri are loc tot in Moldova. Banatenii s-au prezentat in Sala Sporturilor Dunarea dupa…

- Florica Chirita, presedintele CCIAT (Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis), a vorbit la PRESSALERT LIVE despre provocarea organizarii Forumului International de Afaceri (IBF), o premiera in lumea businessului si la care si-au anuntat prezenta inclusiv firme-gigant din tarile participante.…

- SCM Timisoara a cedat in cea de-a treia intalnire cu prahovenii dupa ce s-au impus in primele doua partide ale seriei din play-out (locurile 11-18). Ieri-seara a fost 83-79 pentru CSM Petrolul, care are sansa sa egaleze situatia la general acasa miercuri, zi in care daca se impun banatenii seria se…

- Festivalul Național de Interpretare Vocala și Instrumentala „Glasul Valahiei”, aflat la cea de-a IV-a ediție, concurs desfașurat in perioada 5-7 aprilie 2024, in Amfiteatrul „George Enescu” al Liceului de Arte „Balașa Doamna”din Targoviște, și-a desemnat caștigatorii. Elevi ai Școlii Populare de Arte…

- Daniela Pruteanu, eleva in clasa a 12-a la Liceul Teoretic “Henri Coanda” din Bacau, a adus bucurie și mandrie școlii sale obținand recent Premiul I la prestigiosul concurs internațional de limba franceza “La Pleiade”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara.…

- Au fost reintroduse zborurile directe de la Aeroportul „George Enescu” Bacau spre Aeroportul Milano Bergamo, incepand din 29 martie 2024. Destinația Bacau-Bergamo este una dintre cele pentru care pasagerii și mediul de afaceri din Bacau au manifestat un interes sporit, potrivit reprezentanților de la…

- La sfarșitul saptamanii trecute, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, insoțita de Stana Stoianov, directorul departamentului relații economice cu mediul de afaceri, a avut o noua runda de intalniri cu conducerile Asociației Oamenilor de Afaceri Turci din…

- Așa cum anunța ministrul Transporturilor luna trecuta, pe 1 martie, firmele lui Umbrarescu au inceput sa lucreze la secțiunea Marginea-Holdea, parte a Autostrazii A1 Lugoj-Deva. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, s-a inceput amenajarea accesului in șantierul din zona…