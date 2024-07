MINA Constanta: Tururile ghidate de pe faleza Cazinoului continua si in luna iulie

Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC continua in luna iulie seria tururilor ghidate gratuite in cadrul carora este prezentata istoria Cazinoului din Constanta si a Bulevardului Elisabeta. In urmatoarele doua saptamani… [citeste mai departe]