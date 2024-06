O fată de 12 ani a fost lovită de tramvai, la Timișoara O copila in varsta de 12 ani a fost lovita de un tramvai, miercuri, la intersecție. Polițiștii au intocmit un dosar penal. Potrivit Poliției Timiș, un barbat in varsta de 51 de ani, care conducea un tramvai pe bulevardul Dambovița din Timișoara, iar la intersecția cu strada Transilvania a acroșat o fata in varsta de […] Articolul O fata de 12 ani a fost lovita de tramvai, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Un incident care putea avea urmari grave a avut loc in zona Dambovița din Timișoara. O fata in varsta de 12 ani a fost acroșata de tramvai in timp ce traversa strada. Din fericire, minora nu a fost ranita, s-a ales doar cu o sperietura.

