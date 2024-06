Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 14 iunie, cei interesați pot vizita expoziția Muzicontainer, deschisa in incinta Centrului Cultural Faber. Inedita expoziție care detaileaza istoria muzicii electronice din Timișoara, poate fi vizitata in intervalul miercuri – sambata intre orele 18 și 21. Expoziția organizata de Muzicon este…

- Expoziția „Catharsis la o margine de lume. Suzana Fantanariu, o retrospectiva/ Catharsis at the end of a world. Suzana Fantanariu, a retrospective”, de la Muzeul Național de Arta Timișoara (MNArT), va ramane deschisa și in continuare, pana la o data care va fi comunicata anterior. Decizia a fost luata…

- Muzeul Național de Arta Timișoara are placerea de a anunța prelungirea expoziției „Catharsis la o margine de lume. Suzana Fantanariu, o retrospectiva/ Catharsis at the end of a world. Suzana Fantanariu, a retrospective”. Aceasta decizie a fost luata in urma succesului remarcabil de care s-a bucurat…

- Legendara formație Celelalte Cuvinte a susținut un concert de zile mari la sfarșitul saptamanii trecute la M2 Event Venue in Timișoara, in cadrul caruia muzicienii au cantat – așa cum era de așteptat – o serie de piese cunoscute din bogata discografie a trupei, spre mulțumirea fanilor. Dupa recital,…

- Spectacolul „Cercul de creta caucazian”, dupa textul celebrului dramaturg Bertolt Brecht, in regia lui Harsanyi Zsolt, va avea premiera in 19 aprilie, de la ora 19:00 in sala Studio a Teatrului Maghiar, urmatoarea reprezentație fiind programata in 20 aprilie. „Cercul de creta caucazian”, o poveste plina…

- In Maramureș se intampla lucruri frumoase și inedite. Aflam, printre altele, despre sate care au existat candva, despre oameni care au scris istorieși despre care se știu foarte puține lucruri și lista ar putea continua. „Din nou in Copaciș, in cautarea satului ce disparut la cumpana secolelor XVII-XVIII,…

- CFR Timisoara s-a alaturat rivalei din Deva in finala Cupei Romaniei la futsal, programata maine pe Bega. In a doua semifinala a Final Four-ului din sala „Constantin Jude”, elevii lui Robert Lupu s-au impus conform asteptarilor in fata Mausoleului Marasesti, dar au riscat sa fie egalati pe final. A…

- Ana Coman lanseaza noul material discografic, numit „Tu nu o sa ma uiți”, printr-un turneu național care va ajunge la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, mai exact sambata, 16 martie, la Casa Tineretului, de la ora 20. „Se iau doua ingrediente: iubire și confuzie. Se pun intr-un ceaun jumate negru,…