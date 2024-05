Din ce face bani Babs, fosta iubita a lui Dorian Popa, femeia din spstele succesului financiar al influencerului, și cum a ales sa se promoveze in Dubai! Dupa desparțirea de Dorian Popa, ”Babs”, alias Claudia Iosif s-a concentrat doar pe afacerea sa, lansandu-și propriul atelier de moda. Frumoasa langa care Dorian a cladit afaceri de succes in online, dar și in domeniul construcțiilor imobiliare iși face ușor, ușor un nume in industria modei din Romania, mai ales ca a decis sa iși promoveaze singura propriile creații. Dupa ce relația cu artistul a ajuns la final, Babs și-a concentrat toata energia…