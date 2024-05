Stiri pe aceeasi tema

- Agenții de la Poliția Locala vor putea trece de la pistoalele cu gloanțe de cauciuc la armament letal, prevede un proiect de lege prin care se dorește și schimbarea competențelor acestora. „MDLPA a implementat Proiectul cu denumirea «Consolidarea capacitații instituționale a autoritaților administrației…

- Festivalul de teatru contemporan pentru tineret “ACTING” revine cu a 10-a ediție intre 10 și 13 aprilie la Teatrul Municipal Baia Mare cu spectacole ale tinerilor liceeni din Iași, Targu Jiu, Huedin, Cluj-Napoca, Arad, Sighetu Marmației și Baia Mare. „Și daca tot suntem la o ediție aniversara, am pregațit…

- Comunicat. Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susținut o prelegere ieri, la Arad, in cadrul conferinței „Perspective in pregatirea elevilor... The post Prof. univ. dr. Daniel David, la conferința „Perspective in pregatirea elevilor capabili de performanța”…

- Parlamentul European a votat un pachet legislativ care prevede și eliminarea completa a centralelor termice pe gaze, petrol și pacura pana in 2040 in toate statele membre, pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul cladirilor. Pentru a intra in vigoare,…

- Muzeului Național de Istorie al Transilvaniei va primi bani pentru restaurare, fiind pe lista unor monumente și cladiri istorice incluse intr-un nou program de investiții aprobat vineri de Guvern. Proiectul aprobat a fost pregatit de Ministerul Culturii impreuna cu Ministerul Finanțelor și…

- Știri de Cluj a aflat in exclusivitate ca un mall de tipul Parndorf va fi construit in sfarșit la Cluj, dar nu in oraș, ci la intrare. Emil Boc preomitea electotral inca din 2016 un mall de acest tip, dar s-a ales praful de proiect. Proiectul mall - ului cu magazine outlet va fi ridicat intre Florești…

- Fiscul a anunțat ca scoate la licitație, la Cluj-Napoca, o mica comoara din aur și argint, care s-ar putea vinde cu peste un milion de lei. Potrivit comunicatului, ANAF organizeaza pe 20 februarie, sediul D.G.R.F.P Cluj Napoca, o licitație publica pentru vanzarea unui lot constand din 2,86 kilograme…