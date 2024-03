Închisoare cu executare pentru traficanții de droguri. Legea „2 Mai” merge la promulgare Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum si modificarea Legii nr.194/2011, in sensul majorarii cuantumului pedepselor, precum si al eliminarii […] The post Inchisoare cu executare pentru traficanții de droguri. Legea „2 Mai” merge la promulgare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

