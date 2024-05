Stiri pe aceeasi tema

- Daca la Brașov traficul era infernal inca din 2000, acum acesta este orașul din Romania in care se circula cel mai bine la orele de varf, in special in zonele centrale. Titi Aur a explicat de ce

- Liderul Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Suceava, ca alianta electorala incheiata cu Partidul National Liberal (PNL) pentru alegerile pentru Parlamentul European are rolul de a crea stabilitate politica Romaniei si pentru a bloca ascensiunea partidelor…

- „In acest moment, si nu am facut niciun secret, asa cum la municipiul Bucuresti si la sectoare am gasit formula de a candida pe liste comune, ne propunem aceeasi abordare in municipiile resedinta de judet acolo unde nu sunt primari PNL sau PSD. Aici discutam de municipiile Timisoara, Brasov si Bacau,…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit in aceasta dimineața cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezenta la București la Congresul Popularilor Europeni. Premierul Marcel Ciolacu a scris doar doua fraze despre intalnirea pe care a avut-o cu Ursula von der Leyen din aceasta dimineața. ”Am…

- „Ma bucur foarte mult ca am primit aceasta decizie, ca Partidul Popular European sa desfasoare in urmatoarele trei zile congresul popularilor europeni aici in Bucuresti. Este un semn de recunoastere a importantei pe care Partidul National Liberal o reprezinta in interiorul familiei popularilor europeni,…

- “Ma bucur foarte mult ca am primit aceasta decizie, ca Partidul Popular European (PPE) sa desfasoare in urmatoarele trei zile congresul popularilor europeni aici in Bucuresti. Este un semn de recunoastere a importantei pe care Partidul National Liberal o reprezinta in interiorul familiei popularilor…

- Cu noua luni inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, tensiunea pentru desemnarea candidaților e in creștere, iar negocierile sunt inca departe de a fi ajuns la final. Niciun partid nu și-a desemnat inca un candidat oficial. Liberalii prin vocea lui Nicolae Ciuca spun ca vor avea neaparat…