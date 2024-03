Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca, președintele PNL, le raspunde liberalilor nemulțumiți de ințelegerea cu PSD pe plan local, in special președintelui PNL Timiș, Alin Nica. Ciuca a subliniat ca este esențial sa se recaștige municipiile care au in prezent primari USR. „In acest moment, așa cum la municipiul București…

- Alin Nica refuza sa fie dat deoparte de alianța PSD-PNL. El spune ca Timișul are nevoie de el și ca va candida pentru un nou mandat la Consiliul Județean. Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș și liderul PNL Timiș , a confirmat ca va candida pentru un nou mandat la conducerea județului,…

- Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a revendicat miercuri seara, la finalul primei zile a Congresului PPE de la București, o victorie pentru Romania in manifestul electoral al PPE adoptat la congres și care solicita aderarea cat mai curand posibil a Romaniei in spațiul Schengen,…

- Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a avut miercuri o serie de intalniri bilaterale cu lideri europeni de anvergura și a vorbit in deschiderea Congresului Partidului Popular European, care se desfașoara pe 6 și 7 martie 2024 la București. Liderul liberal Nicolae Ciuca s-a intalnit…

- Comitetului Director Judetean al PNL Timis reunit, vineri, a validat, in unanimitate, candidaturile lui Nicolae Robu, respectiv Alin Nica la Primaria Timisoara si Consiliul Judetean Timis. ”Prima decizie luata cu unanimitate de voturi a rezultat in validarea candidaturilor pentru Primaria Timisoara…

- 3.404 persoane au suferit accidente de munca in primele 9 luni ale anului 2023, cu 6,7% mai putine comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS).Sectoarele economiei nationale in care au fost cele mai multe accidente…

- In anul centenarului sau, Institutul Francez din Romania organizeaza cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ ce se va desfașura in perioada 21-31 martie la București și in alte 12 orașe din țara: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Br

- Seismul a avut loc in dimineața zilei de duminica, 24 decembrie, la ora 8.06 in zona seismica Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Inițial, specialiștii au anunțat o magnitudine de 4 pe scara Richter, care a fost revizuita apoi la 4,2.Cutremurul a avut…