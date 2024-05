Un nou eveniment dedicat directorilor financiari, pe 13 mai 2024, la Cluj-Napoca. 15 profesioniști dezbat toate noutățile din domeniu Pe 13 mai 2024, BusinessMark revine la Cluj-Napoca cu un nou eveniment dedicat directorilor financiari locali. Cea de-a treia ediție a „CFO Conference” va reuni 15 profesioniști din importante companii locale și internaționale, ce vor dezbate și analiza provocarile și oportunitațile cu care se confrunta un CFO in contextul actual, definit de provocari generate de […] The post Un nou eveniment dedicat directorilor financiari, pe 13 mai 2024, la Cluj-Napoca. 15 profesioniști dezbat toate noutațile din domeniu appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

