Mai multe fiole care contin Fentanil au disparut din Spitalul Judetean de Urgenta din Brasov. Oficialii unitatii sanitare au anuntat Politia despre acest caz. Polițiștii au facut verificari in ATI și mai multe persoane vor fi audiate in zilele urmatoare. Substanta cu puternic efect psihotrop a disparut dintr-un spatiu special amenajat, conform legislatiei, pentru substantele