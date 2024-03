Traficanți de droguri care vindeau, în Capitală, stradal doze cu 50 lei, săltați de DIICOT Politistii si procurorii au destructurat o grupare specializata in traficul de droguri, care actiona in Bucurseti si in judetul Dambovita. Sunt cercetate patru persoane, care au vandut stradal doze de druguri, contra sumei de 50 de lei, inca din 2020. ”La data de 1 martie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita, impreuna […] The post Traficanți de droguri care vindeau, in Capitala, stradal doze cu 50 lei, saltați de DIICOT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

