O bătrână de 87 de ani din Ialomița, dealer de droguri. Vindea canabis şi cocaină O femeie de 87 de ani este cercetata de DIICOT Ialomita intr-un dosar de trafic de droguri de risc, aceasta fiind acuzata ca a vandut canabis si cocaina cu suma de 1.700 lei la fiecare tranzactie, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de DIICOT, anchetatorii au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara […] The post O batrana de 87 de ani din Ialomița, dealer de droguri. Vindea canabis si cocaina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

