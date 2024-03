Stiri pe aceeasi tema

- In București consumul de droguri este asemanator cu cel din marile orașe europene. O arata o analiza a apelor reziduale care se realizeaza anual de catre Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie in peste 100 de orașe europene. Drogul cel mai utilizat de romani este ketamina, in timp ce in…

- Politistii si procurorii au destructurat o grupare specializata in traficul de droguri, care actiona in Bucurseti si in judetul Dambovita. Sunt cercetate patru persoane, care au vandut stradal doze de druguri, contra sumei de 50 de lei, inca din 2020. ”La data de 1 martie a.c., politistii Serviciului…

- O femeie de 87 de ani este cercetata de DIICOT Ialomita intr-un dosar de trafic de droguri de risc, aceasta fiind acuzata ca a vandut canabis si cocaina cu suma de 1.700 lei la fiecare tranzactie, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de DIICOT, anchetatorii au pus in aplicare…

- In București ninge abundent la aceasta ora și strazile sunt pline de zapada. Utilajele de deszapezire nu sunt prezente decat in numar foarte mic. Traficul este ingreunat, iar utilajele nu au deszapezit arterele principale și secundare. Prefectul Rareș Hopinca a declarat in jurnalul Digi24 de la ora…

- Cei patru hoți care au furat seiful unui barbat din Capitala weekendul trecut au fost prinși. Aceștia ar fi acționat la pont și știau ca vor gasi bijuterii, ceasuri de lux și bani. Bunurile furate au fost evaluate la 70.000 de euro. Este vorba despre patru barbați cu varste cuprinse intre 25 și 40…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

- Un elev de clasa a cincea de la o scoala din Capitala a cazut, joi dupa-amiaza, de la etajul al treilea al unitatii de invatamant. Incidentul s-a produs la o unitate de invatamant privata din Sectorul 6. Elevul, care are 11 ani si este in clasa a cincea, a cazut de la etajul al treilea. […] The post…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca cei doi pacienți la care s-au idenficat leziunile cutanate sunt in varsta de 38 și 40 ani, sunt barbați și consumatori de droguri, infectați HIV. Ei au fost internați la un spital de boli infecțioase din București. ”Din leziunile cutanate aflate la locurile de injectare,…