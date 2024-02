Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc marți seara dupa ce unul dintre dintre trenuri a intrat pe linia ocupata de alt tren ceea ce a produs cuplarea celor doua trenuri. Nu au fost pagube materiale și nici persoane ranite in urma incidentului, transmite Metrorex.„Confirmam ca a avut loc un incident feroviar la stația…

- Peste 500 de taximetristi protesteaza in Piata Constitutiei si Piata Victoriei din București, solicitand o serie de modificari legislative privind transportul in regim de taxi si transportul alternativ. Taximetriștii protesteaza miercuri, in intervalul orar 9:00 – 14:00, in Piața Constituției și Piața…

- Protestatarii vor sa ajunga in Piața Victoriei pentru a-și spune nemulțumirile fața de taxele prea mari de drum și scumpirea RCA. Fermierii și transportatorii protesteaza, astazi, in fața Guvernului, cu tractoare, camioane și dube. Printre motivele invocate se numara taxele prea mari de drum, carburanții…

- UPDATE: In urma cu puțin timp, luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbat. In urma intervenției, nici barbatul și nici forțele de ordine nu au suferit vatamari. Știre inițiala: Este alerta in Capitala. Un barbat a amenințat o femeie cu moartea,…

- Doua tramvaie s-au ciocnit, duminica dimineața, pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Capitala. Potrivit Brigazii de Poliție Rutiera, cei doi vatmani și un calator au fost transportați la spital. Polițiștii Brigazii Rutiere au fost sesizați in jurul orei 05:50, prin apel la 112, cu privire la un accident…

- Doua tramvaie s-au ciocnit, duminica dimineața, pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Capitala. Potrivit Brigazii de Poliție Rutiera, cei doi vatmani și un calator au fost transportați la spital. Polițiștii Brigazii Rutiere au fost sesizați in jurul orei 05:50, prin apel la 112, cu privire la un accident…

- Un elev de clasa a cincea de la o scoala din Capitala a cazut, joi dupa-amiaza, de la etajul al treilea al unitatii de invatamant. Incidentul s-a produs la o unitate de invatamant privata din Sectorul 6. Elevul, care are 11 ani si este in clasa a cincea, a cazut de la etajul al treilea. […] The post…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca cei doi pacienți la care s-au idenficat leziunile cutanate sunt in varsta de 38 și 40 ani, sunt barbați și consumatori de droguri, infectați HIV. Ei au fost internați la un spital de boli infecțioase din București. ”Din leziunile cutanate aflate la locurile de injectare,…