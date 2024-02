Stiri pe aceeasi tema

- In București ninge abundent la aceasta ora și strazile sunt pline de zapada. Utilajele de deszapezire nu sunt prezente decat in numar foarte mic. Traficul este ingreunat, iar utilajele nu au deszapezit arterele principale și secundare. Prefectul Rareș Hopinca a declarat in jurnalul Digi24 de la ora…

- Liderului PSD Alfred Simonis, cel de-al doilea om in stat este fericitul caștigator al unei vile RA-APPS in cartierul Primaverii. Vila, situata in strada Nikolai Gogol nr. 3, in zona Primaverii din Capitala, transformata de RA-APPS in reședința oficiala, i-a fost alocata președintelui Camerei Deputaților,…

- Transportatorii și fermierii, care merg in coloana cu TIR-uri și camioane, au spart barajul Poliției pe Centura București, la Chiajna. Vor sa ajunga la Guvern, pentru a protesta fața de prețul carburanților, scumpirile polițelor RCA și taxele de drum. Jandarmii au ridicat garduri de protecție in fața…

- Protestatarii vor sa ajunga in Piața Victoriei pentru a-și spune nemulțumirile fața de taxele prea mari de drum și scumpirea RCA. Fermierii și transportatorii protesteaza, astazi, in fața Guvernului, cu tractoare, camioane și dube. Printre motivele invocate se numara taxele prea mari de drum, carburanții…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

- O tragedie șocanta a avut loc marți in București, unde un barbat in varsta de 30 de ani, recunoscut ca freelancer in mediul online, a fost gasit mort dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc din Capitala. Anterior, el discutase cu polițiștii care se deplasasera la fata locului in urma unei […] The…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca cei doi pacienți la care s-au idenficat leziunile cutanate sunt in varsta de 38 și 40 ani, sunt barbați și consumatori de droguri, infectați HIV. Ei au fost internați la un spital de boli infecțioase din București. ”Din leziunile cutanate aflate la locurile de injectare,…

- Bucureștenii nu vor mai putea cumpara artificii sau petarde pentru sarbatorile de iarna. Prefectul Capitalei le-a cerut primariilor de sector sa nu autorizeze comercializarea acestor produse in spatii publice sau private. Din acest an, pe raza municipiului București, primariile de sector nu ar trebui…