Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce a atacat doi politisti de la Politia Locala Sector 1. Scandalul a pornit de la o parcare neregulamentara, conform News.ro.Incidentul a fost filmat de catre politisti.

- O femeie a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce a agresat doi politisti de la Politia Locala Sector 1. Ea este acuzata ca a tras de hainele politistilor si i-a lovit in zona fetei. Scandalul ar fi pornit de la o parcare neregulamentara, transmite News.ro.

- O femeie de 31 de ani a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul 11 al unui bloc din Capitala. Politistii incearca sa stabileasca acum ce s-a intamplat. Potrivit unor surse judiciare este vorba despre o femeie, nascuta in Iran, care a cazut de la etajul 11 al unui bloc de pe Bulevardul […] The post…

- Scolile din Sectorul 5 al Capitalei vor fi inchise, luni, pentru activitati de dezinsectie, dupa ce a fost semnalata prezenta plosnitelor in Scoala Gimnaziala ”I.C. Bratianu” si Scoala Gimnaziala ”Petrache Poenaru”. Potrivit Primariei Sectorului 5, edilul Cristian Popescu Piedone a solicitat initierea…

- O femeie din București s-a trezit ca locuința proprietate personala din Sectorul 5 al Capitalei a fost ocupata abuziv de o familie cu șase copii. Femeia a chemat Poliția, dar legea spune nu ii poate scoate pe oameni din casa fara ordin judecatoresc. „Mi-au schimbat yala, tot, mi-au decupat ușa și spun…

- O mașina a fost furata in plina zi de pe o strada din Capitala. Autorii sunt doi tineri care nu dețineau permis de conducere. In plina zi, o mașina a fost furata de pe o strada din Capitala. Proprietarul și-a lasat mașina parcata in apropierea unei treceri de pietoni și cu cheile in contact. Aceasta…

- Cantarețul de manele Florin Salam a fost audiat marți seara la Secția 1 de Poliție din Capitala. El a fost reclamat de o tanara, care il acuza ca ar fi agresat-o in prima zi a anului intr-o camera de hotel din București. Artistul susține ca acuzațiile nu sunt adevarate. O tanara de 24 de ani […] The…

- Cel puțin trei incendii de proporții au izbucnit in București de la inființarea orașului, schimband felul in care arata Capitala pana in acel moment. La fiecare dintre ele, mii de case au ars. Incendii de proporții au izbucnit in București de-a lungul istoriei și de cele mai multe ori au fost alimentate…