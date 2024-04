Andrei Corlan, comisarul general al Garzii Nationale de Mediu, a fost intrebat in emisiunea Romania Politica de la Prima news cand vom respira un aer curat in Bucuresti. ”Evident ca speram cat mai curand. Exista un studiu, singurul care sta la baza analizei cauzelor poluarii la nivel de Bucuresti, care atesta ca traficul bucurestean contribuie in proportie de 58% la poluarea din Bucuresti, incalzirea rezidentiala, 27%, respectiv industria si alte servicii, cu 13%”, a aratat Andrei Corlan. El a precizat ca planul integrat de calitate de aerului, elaborat in 2018 avea ca termen pentru a fi aplicat…