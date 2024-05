In data de 23 aprilie 2024, pesedistul Toma Betea și-a depus candidatura pentru al șaptelea mandat de primar, dupa ce a deținut doua mandate de primar al comunei Orașu Nou din județul Satu Mare și patru mandate de primar al comunei Racșa, care s-a desprins de Orașu Nou in 2010. Un candidat interzis Biroul de circumscripție electorala Racșa i-a acceptat nelegal candidatura in condițiile in care, conform site-ului Agenției Naționale de Integritate, Betea avea la data respectiva interdicție de a ocupa o funcție sau o demnitate publica intrucat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva (decizia…