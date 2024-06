Moda sustenabilă înseamnă şi să ajustăm hainele la croitor în loc să le aruncăm Moda sustenabila inseamna si sa ajustam hainele la croitor in loc sa le aruncam Prin supraconsumul de haine noi contribuim la poluarea mediului inconjurator, industria textila fiind responsabila de 10% din gazele cu efect de sera ale Planetei, mai mult decat industria aviatica și cea de transport maritim la un loc. Daca in anul 2000 s-au produs 50 de milioane de tone de haine, in 2020 cantitatea era mai mult decat dubla, 109 milioane de tone. In 2030 se preconizeaza ca vom produce 145 de milioane de tone de haine noi. Conform Earth.Org se estimeaza ca anual, pe glob, se arunca 92 de milioane de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

