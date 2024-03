Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat prelungirea delegarii magistratului Eleni Cristina Marcu in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, incepand cu data de 16.03.2024. Delegarea este valabila pana la revenirea titularului…

- Cei patru inculpati din dosarul de inselaciune in domeniul imobiliar cu un prejudiciu de peste un milion de euro, intre care un avocat cunoscut in municipiul Ploiesti si un notar, raman in arest preventiv, respectiv in arest la domiciliu, a decis definitiv, marti, Inalta Curte de Casatie si Justitie.Surse…

- Procurorii DNA au dispus efectuarea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 17 ianuarie 2024, a unui suspect, avocat in cadrul Baroului Argeș, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influența. Avocatul ar fi pretins de la o persoana (martor in cauza), condamnata intr-un…

- Un avocat din Arges a fost retinut, joi, fiind acuzat de procurorii DNA de trafic de influenta. A primit de la o persoana condamnata la inchisoare 10.000 de euro, pretinzand ca poate interveni pe langa judecatorii de Inalta Curte pentru a-i determina sa accepte un recurs in casatie.”Procurorii din cadrul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus efectuarea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 17 ianuarie 2024, a unui suspect, avocat in cadrul Baroului Argeș, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influența, anunța…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a cerut marți presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa comunice procentul alocat anul trecut de Guvern instantelor din totalul sumelor necesare pentru plata restanțelor salariale și a ținut cont la alocarea banilor.

- Primaria Constanta a publicat saptamana aceasta titlul proiectului de hotarare privind constituirea municipiului Constanta ca parte civila in dosarul penal nr.94 P 2023 instrumentat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie DNA Serviciul Teritorial Constanta.Deoarece nu se cunoaste…

- Dosarul in care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații cere judecatorilor de la Curtea de Apel București sa constate calitatea de colaborator al Securitații a lui Gheorghe Onul – primarul comunei Salva, taraganeaza de mai bine de cinci ani pe rolul instanțelor. Dosarul a fost transformat…