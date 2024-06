Stiri pe aceeasi tema

- Canicula in Romania. Vremea se schimba complet și, dupa zilele ploioase, cu inundații și grindina. Meteorologii anunța ca un val de aer tropical ajunge in țara noastra și aduce o caldura extrema. Valorile din termometre vor depași pragul de 30 de grade Celsius in urmatoarele zile. Temperaturi in prag…

- Cum va fi vremea pana in 24 iunie 2024: Temperaturi de peste 30 grade Celsius, dar și fenomene extreme. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele patru saptamani Cum va fi vremea pana in 24 iunie 2024: Temperaturi de peste 30 grade Celsius, dar și fenomene extreme. Prognoza meteo de la ANM, pentru…

- Mii de persoane afectate de insolație au fost tratate in spitalele din Pakistan vineri, in contextul in care temperaturile depașesc 50 de grade Celsius, au anunțat autoritațile locale, informeaza DPA, citata de Agerpres. Caldura extrema a cuprins țara din Asia de Sud pentru a patra zi consecutiv și…

- Potrivit meteorologilor, vom trece de la o extrema la alta, in ceea ce privește vremea – de la ploi la soare, de la canicula la temperaturi scazute. Ce anunța prognoza meteo pentru perioada urmatoare. Vreme la extreme in Romania Ultimele zile ale lunii mai vor aduce fenomene meteo la extreme, in multe…

- Ultimele 11 luni au adus o premiera pentru omenire, fiind bifat in fiecare luna un record de temperatura, a anuntat serviciul de monitorizare a schimbarilor climatice al Uniunii Europene. Situația s-a inregistrat, incepand cu iunie 2023, cea mai calda inregistrata vreodata pe planeta, fața de luna corespunzatoare…

- Furtuna Renata a lovit puternic Romania: zapada, grindina și furtuni violente, dupa canicula Furtuna Renata, care a facut prapad in Europa, a lovit Romania! Dupa doua saptamani cu temperaturi record, aproape de pragul de canicula, in multe zone din țara a venit iarna, cu ninsori care au cazut peste…

- Deși este mult prea devreme sa vorbim despre canicula in Romania, noile informații venite de la ANM, și pe baza predicțiilor celor de la Accuweather, par a anunța o vara cu temperaturi extreme.

- Vremea in Alba in saptamana 25 – 31 martie 2024. Extreme: de la frig, la temperaturi de vara. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba in saptamana 25 – 31 martie. Extreme: de la frig, la temperaturi de vara. Prognoza meteo pe localitați. Ne așteapa o saptamana destul de ciudata din punct de vedere…