- Nicolae Robu, candidatul PNL Timiș la funcția de primar al Timișoarei, are parte de o noua conferința de presa… inedita. Dupa episodul Olimpia Oprea și RMN-urile pentru o familie ”clan”, el a aflat ca Nicolae Ciuca, președintele PNL, a purtat discuții cu actualul primar pentru a-l susține in cursa pentru…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, folosește banii primariei pentru promovarea personala in campania electorala. In urma cu cateva zile, Fritz a imparțit timișorenilor ziarul primariei, „Monitorul”, realizat cu bani publici, in care erau prezentate materiale electorale. Deși ziarul Primariei Timișoara…

- Dominic Fritz, edilul Timișoarei, folosește banii primariei pentru promovarea personala in campania electorala. In urma cu cateva zile, Fritz a imparțit timișorenilor ziarul primariei, „Monitorul”, realizat cu bani publici, care era de fapt o insailare de materiale electorale. Deși ziarul Primariei…

- Mare favorit pentru a castiga un nou mandat de primar al comunei Sag, Flavius Alin Rosu face un apel tuturor candidatilor sa duca o campanie decenta in localitatea din apropierea Timisoarei. Flavius Alin Rosu candideaza pentru un al treilea mandat de primar al comunei Sag, fiind sustinut de o larga…

- Acțiunea heirupista intreprinsa luni de Dominic Fritz pentru recuperarea strazii Cezar, transformata in curte de proprietarii vilelor din zona pe care o traverseaza, este una cu iz pur electoral, spune Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei timp de doua mandate. El se intreaba de ce acțiunea apare…

- Mediul de afaceri timișorean are nevoie de susținere la nivel local, spune Ionuț Gaița, antreprenor local, directorul de campanie al lui Nicolae Robu. Din acest motiv e nevoie de eliminarea supraimpozitarii impuse de actuala administrație a Timișoarei, mai subliniaza acesta. De la un mandat de primar…

- Melania Trump a avut o apariție publica rara, marți, alaturi de soțul ei, pentru a vota la primarele prezidențiale republicane din Florida. Dupa ce nu a mai fost vazuta alaturi de Donald Trump vreme indelungata, fosta prima doamna a transmis un mesaj misterios reporterilor, indicand o potențiala revenire…

- Coaliția de guvernare a ajuns la un acord de principiu sa susțina candidați comuni pentru funcțiile de primar al municipiului Timișoara și președinte al Consiliului Județean Timiș, conform unor surse din coaliție. Candidatul la primaria reședinței de județ ar urma sa fie de la PNL, in timp ce PSD…