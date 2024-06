Un primar din Iași, acuzat că a găzduit 200 de chiriași pentru a obține susținere electorală Primarul din localitatea Sirețel, județul Iași, este acuzat de localnici ca a gazduit aproape 200 de moldoveni pentru a se asigura ca aceștia il voteaza la alegerile din data de 9 iunie. Actualul edil candideaza pentru un nou mandat, iar soția sa deține funcția de viceprimar. Localnicii il acuza pe actualul edil al Primariei Sirețel, […] The post Un primar din Iași, acuzat ca a gazduit 200 de chiriași pentru a obține susținere electorala appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Roma, Roberto Gualtieri, un apropiat al comunitații romanești din capitala Italiei, i-a transmis un mesaj de susținere senatoarei Gabriela Firea, candidata PSD la Primaria Generala București

- Primarul comunei Tarcau, judetul Neamt, profesorul Danut Manole Fartala si un subaltern din administratia localitatii au ajuns dupa gratii, anchetatorii efectuand mai multe perchezitii in acest dosar

- Un spectacol electoral de proporții mafiote se desfașoara in comuna Ciorani din Prahova, unde primarul Marin Voicu și-a facut de cap intr-un mod demn de un adevarat șef de banda. Nu, nu suntem pe un platou de filmare, ci in mijlocul unei campanii electorale unde cuvantul „democrație” pare sa fie scris…

- Actualul primar, Nicușor Dan, se confrunta cu critici din partea contracandidaților sai, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, intr-o disputa despre rolul dezvoltatorilor imobiliari in viitorul metropolei. In batalia electorala pentru fotoliul de primar general al Capitalei, acuzațiile și controversele…

- Actualul primar Virgil Pacurar și-a lansat oficial candidatura zilele trecute. Acesta dorește sa obțina un nou mandat, de aceasta data va candida din partea PSD. Reamintim ca in luna februarie a acestui an, echipa PMP Ceanu Mare a trecut la PSD. Virgil Pacurar este susținut in acest context pentru un…

- Cristian Popescu Piedone, candidat independent la Primaria Capitalei, a ripostat vehement acuzațiilor aduse de catre membrii USR, reiterand hotararea sa de a continua lupta electorala, indiferent de adversitați. In urma unei plangeri penale depuse la DNA de catre Alexandru Dimitriu, reprezentant USR,…

- Primarul de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, le transmite liderilor PSD și PNL ca, la acest moment, este „singura lor opțiune” pentru Primaria Capitalei, indiferent daca vor merge pe un candidat comun sau candidați separați. Piedone a declarat intr-o intervenție la un post tv ca vrea sa intareasca…

- Primarul USR al Bacaului Lucian Daniel Viziteu, a anunțat ca este suspect intr-un dosar instrumentat de DNA. Ancheta o vizeaza pe o angajata din primarie, tot membru al USR, care a locuit o perioada intr-un apartament de serviciu. Primarul USR susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca „strica”…