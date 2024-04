Unul dintre procesele care dureaza de ani de zile s-a incheiat. Fostul pesedist de anvergura Viorel Hrebenciuc a pierdut in fața ANI. Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a suferit o infrangere zdrobitoare in instanța, pierzand definitiv procesul impotriva Agenției Naționale de Integritate (ANI). Potrivit deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiție, Hrebenciuc este obligat sa […] The post Viorel Hrebenciuc, infrangere definitiva in instanța! E obligat sa plateasca 42.000 de euro appeared first on Puterea.ro .