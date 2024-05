Stiri pe aceeasi tema

- ■ este unul dintre preoții romașcani apreciați, un impatimit cercetator al arhivelor, necontenit facand cunoscute momente din istoria și cultura neamului ■ autor a 7 carți și coautor la alte 8 lucrari, parintele a creat o rubrica pe pagina de socializare, ”Dreptul la Neuitare”, publicand aproape zilnic…

- ■ acesta este sloganul sub care in 2024 este marcata Ziua Mondiala a Sanatații ■ pe 7 aprilie 1948 era inființata Organizația Mondiala a Sanatații ■ din pacate, multe din guverne din lume nu asigura suficiente fonduri pentru susținerea sistemului ■ Romania aloca doar 5,5% din PIB cheltuielilor cu sanatatea…

- ■ lucrarea aparține protopopului de Piatra Neamț, Constantin Matasa (1878-1971) ■ acesta a fost coleg de clasa cu viitorul mitropolit Visarion Puiu (1879-1964) ■ Preot dr. Florin Țuscanu scoate in evidența o serie de amintiri ale preotului și colegului de clasa al viitorului mitropolit Visarion Puiu.…

- ■ manifestarile au avut loc pe 27 martie 2024, in ziua cand s-a sarbatorit 106 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania ■ sesiunea de comunicari științifice a avut ca tema: „Unirea Basarabiei cu Romania: valori, spiritualitate și educație” ■ Romanul a fost reprezentat de preot dr. Florin Țuscanu, lector…

- ■ parintele Florin Țuscanu reamintește ca mitropolitul Visarion Puiu a rememorat in lucrarea autobiografica „Insemnari din viața mea” chipul ființei care i-a dat viața ■ mama sa, Elena Mironescu, o femeie modesta din Roman, a muncit enorm pentru susținerea in școala a celor trei fii ■ in memoria ei,…

- ■ un tablou infațișand preoții care slujeau in județul Roman la sfarșitul secolului al XIX-lea a fost gasit de preotul Florin Țuscanu in arhiva bisericii din Moldoveni ■ a fost realizat in primavara anului 1889, cu prilejul aniversarii a 10 ani de la inscaunarea episcopului Melchisedec Ștefanescu ■…

- ■ manifestarea a fost gazduita de Universitatea „Alecu Russo“ din Balți, fiind intitulata „Mitropolit Visarion Puiu, 145 de ani de la naștere și 60 de ani de la trecerea in veșnicie“ ■ preot dr. Florin Țuscanu, moderatorul simpozionului, este președintele asociației ce poarta numele fostului ierarh…

- ■ la 18 februarie 1916 s-a stins din viața Regina Elisabeta, soția Regelui Carol I ■ aceasta este cunoscuta in istorie ca autoare a unor mari proiecte caritabile dar și ca scriitoare, sub pseudonimul literar Carmen Sylva ■ in ziua morții Reginei, supranumita și „Mama orfanilor”, episcopul Teodosie al…