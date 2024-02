Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect al județului Gorj, Dan Ilie Morega, este cercetat penal, dupa ce a condus fara permis auto. Potrivit IPJ Gorj, permisul auto fusese retras pe 6 februarie. „La data de 12 februarie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat de 78 de ani, din…

- Dan Ilie Morega, fost prefect de Gorj și fost deputat, a fost prins luni de polițiști la volanul mașinii sale, deși avea carnetul suspendat, au declarat surse judiciare. ”La data de 12 februarie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat de 78 de ani,…

- Ultima ora! Fost deputat de Gorj, prins la volan fara permisFostul deputat și prefect de Gorj Dan Ilie Morega a fost prins de polițiști dupa ce a condus o mașina fara a avea permis de conducere. La data de 12 februarie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat cu privire la faptul…

- „La data de 12 februarie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat de 67 de ani, din municipiul Targu Jiu, a condus un autoturism, pe o strada din localitate, avand permisul retras la data de 6 februarie a.c. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, acreditarea Danielei-Brindusa Bazavan, ambasador in Regatul Thailandei, si in calitate de ambasador in Republica Populara Democrata Laos. Administrația Prezidențiala anunța ca Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat un decret pentru acreditarea Danielei-Brindusa…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis astazi o hotarare cruciala in dosarele de corupție, stabilind ca instanțele romanești trebuie sa aplice deciziile Curții Constituționale a Romaniei (CCR) privind prescripția, insa nu sunt obligate sa urmeze decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție…

- O noua schimbare in peisajul politic local are loc odata cu numirea Claudiei Benchescu in funcția de deputat PNL de Buzau. Aceasta preia mandatul lasat vacant de Gabriel Avramescu, actualul vicepreședinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), care renunța la funcția de deputat pentru a ocupa…

- Un tanar de 29 de ani din judetul Gorj, care avea permisul suspendat, a decedat, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce s-a rasturnat cu masina pe care o conducea in judetul Mehedinti. Tanarul decedat era soțul unei polițiste. Accidentul s-a produs pe DJ 671 E, in localitatea Ilovat, iar in urma…