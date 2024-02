Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect și parlamentar de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost internat la secția psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu pentru o expertiza de specialitate. Masura a fost dispusa de polițiștii din Targu Jiu, dupa ce Morega a fost prins, de 4 ori in ultimele doua saptamani la volan,…

- Dupa ce a fost prins pentru a patra oara la volan, in condițiile in care avea permisul retras din motive medicale, Dan Ilie Morega, fostul prefect de Gorj, a ajuns intr-un final la psihiatrie. Promite, insa, ca va reveni la volan, imediat ce iese din spital. Dan Ilie Morega, in varsta de 78 de ani,…

- Dan Ilie Morega, fost prefect de Gorj, prins pentru a patra oara la volan avand permisul retras din motive medicale, a fost audiat, luni seara, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), fiind, ulterior, internat la o unitate medicala de specialitate. Dan Ilie Morega, in varsta de 78 de…

- Fostul prefect și parlamentar de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost internat la secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Masura a fost dispusa de polițiștii din Targu Jiu, dupa ce Morega a fost prins, de 4 ori in ultimele doua saptamani la volan, deși avea dreptul de conducere anulat.…

- Fostul prefect de Gorj , Dan Ilie Morega, este in centrul unui nou scandal dupa ce ar fi fost prins conducand cu permisul suspendat. Deputatul s-a ales cu un dosar penal pe numele sau. Potrivit unor informații pe surse, Dan Ilie Morega avea permisul suspendat din cauza unor probleme medicale. „La data…

- „La data de 12 februarie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat de 67 de ani, din municipiul Targu Jiu, a condus un autoturism, pe o strada din localitate, avand permisul retras la data de 6 februarie a.c. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis astazi o hotarare cruciala in dosarele de corupție, stabilind ca instanțele romanești trebuie sa aplice deciziile Curții Constituționale a Romaniei (CCR) privind prescripția, insa nu sunt obligate sa urmeze decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție…

- Lovitura de teatru. In 4 decembrie 2023 Inalta Culte de Casație și Justiție emitea Decizia numarul 2463, prin care „Respinge, ca inadmisibil, recursul formulat de intervenientul Partidul National Taranesc Crestin Democrat, prin Presedinte Ioan Doru Dancus, impotriva deciziei nr. 498 A din 21 martie…