- Mașina fostului prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost implicata intr-un accident. Fostul prefect nu se afla insa la volan. Autoturismul lui Morega a fost lovit in timp ce se afla in parcare, pe o strada din Targu Jiu. O șoferița a pierdut controlul volanului și a lovit autoturismul lui Dan Ilie Morega.…

- Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, se afla in arest la domiciliu la casa pe care o deține in Baia de Arama, județul Mehedinți. Dupa externarea din spital, ex-deputatul nu a dorit sa mai mearga la casa din Targu Jiu. Dan Morega, acuzat de conducere fara permis auto și lovire sau alte violențe,…

- Fostul prefect de Gorj, Dan Morega, a fost externat de la Psihiatrie marți, 2 aprilie, apoi a fost audiat la IPJ Gorj, dupa care a fost escortat la domiciliul sau din Baia de Arama, unde va executa masura arestului la domiciliu timp de 30 de zile, a relatat Agerpres.Tribunalul Bucuresti a anunțat luni,…

- "Am mers la Bucuresti si am depus la DIICOT si la DNA memorii pentru hotii care sunt la nivelul Gorjului. Tara mea este furata. Nu am impins nicio jurnalista. A venit la mine, a fortat usa, proprietate privata, eu i-am inchis usa si am impins-o. Nu a cazut, nu a patit nimic. Politistii au rugat-o sa…

- A aparut și rezultatul expertizei psihiatrice pentru Dan Ilie Morega, fost prefect de Gorj, prins de patru ori la volan fara permis. In urma expertizei, medicii l-au declarat inapt pentru a conduce masina in urmatoarele sase luni. Cu toate acestea, Dan Ilie Morega iși va putea face o reevaluare dupa…

- Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega (78 de ani), care a fost prins luni in trafic pentru a patra oara in ultimele doua saptamani fara permis auto, a fost internat in sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Targu Jiu pentru o expertiza medicala.„Doar in județul Gorj a condus de trei ori cu dreptul…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Gorj a dispus efectuarea de verificari și luarea masurilor legale, dupa ce mașina fostului prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost filmata in trafic la Targu Jiu. Vehiculul avea girofarul și ar fi incalcat regulile rutiere in timp ce se indreapta catre…

- Fostul prefect al judetului Gorj si deputat PNL, Dan Ilie Morega (78 de ani), a fost prins duminica la volanul unui autoturism, pentru a doua oara in curs de decurs de doar șase zile, fara a avea permis de conducere. Oprit de polițiști in trafic la Baia de Arama (judetul Mehedinti), Morega i-a amenintat…