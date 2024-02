Stiri pe aceeasi tema

- Dan Ilie Morega, fost prefect de Gorj, prins pentru a patra oara la volan avand permisul retras din motive medicale, a fost audiat, luni seara, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), fiind, ulterior, internat la o unitate medicala de specialitate. Dan Ilie Morega, in varsta de 78 de…

- Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega (78 de ani), care a fost prins luni in trafic pentru a patra oara in ultimele doua saptamani fara permis auto, a fost internat in sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Targu Jiu pentru o expertiza medicala.„Doar in județul Gorj a condus de trei ori cu dreptul…

- Fostul prefect al judetului Gorj, Dan Ilie Morega, a fost prins la volan fara permis de conducere, pentru a doua oara in curs de decurs de doar șase zile. Acesta le-a transmis un mesaj polițiștilor care l-au oprit și pe care amenința ca ii va da in judecata: "Dar nu le e rusine? Pai, un ofiter de informatii…

- „La data de 12 februarie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat de 67 de ani, din municipiul Targu Jiu, a condus un autoturism, pe o strada din localitate, avand permisul retras la data de 6 februarie a.c. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul…