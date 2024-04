La ceas aniversar: Asociatia Suflete deschise a impinit noua ani, in care a derulat mai multe programe social-misionare, a ridcat zeci de trotie si a fost alatiuri de cei aflati in suferinta

Stiri pe aceeasi tema

- Cand dorința de a face bine intalnește inteligența umana, iese un bistro social. O tanara din Baia Mare a pus bazele unei astfel de afaceri tocmai din dorința de a face bine. Despre inteligența ei ne-a convins in momentul in care a inceput sa vorbeasca despre aceasta afacere, facuta pentru a ajuta

- Compania multinaționala turco-spaniola Beycelik Gestamp deschide in acest an o noua fabrica in Romania, vizavi de actuala fabrica pe care o are in comuna Darmanești (Argeș), la 20 de kilometri de Pitești.

- Compania turca de investiții Ussuri Capital intenționeaza sa construiasca o noua fabrica de oțeluri plate cu emisii reduse de carbon in Romania, informeaza S&P Global. Compania va utiliza deșeuri din piața locala, ceea ce va ajuta mult Romania, care are probleme mari cu reciclarea deșeurilor. In…

- Lucrarile la cele doua cladiri ale centrului, situate pe strada 22 Decembrie, se concentreaza pe finisajele exterioare ale corpului B, in timp ce pentru corpul A se desfașoara lucrarile la finisajele interioare. Odata ce finisajele interioare si exterioare vor fi finalizate, centrul va fi echipat cu…

- Primul spital social din Romania se va deschide, la Iași, pe 8 martie, de Ziua Mamei. Aici vor fi tratați bolnavii sarmani, care nu au asigurare de sanatate in sistemul național. Citește și: Patronul de la Ferma Dacilor, o noua solicitare in instanța. Vrea sa mearga sa iși schimbe permisul de conducere…

- Aflați in randurile urmatoare cateva aspecte legate de remediul natural pentru creșterea parului, rețeta alcatuita din miere și scorțișoara, pentru care se afla și beneficiile acestora, dar și o rețeta pentru a prepara masca chiar acasa.Beneficiile oferite de masca cu miere și scorțișoaraProprietațile…

- Aflați din randurile urmatoare care sunt mai exact, beneficiile uleiului de rozmarin, in ceea ce privește creșterea parului, dar și cum puteți prepara maști de par cu acest ingredient.Beneficiile uleiului de rozmarin pentru par și scalpProprietați antimicrobiene și antiinflamatoriiUn prim beneficiu…

