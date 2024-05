Primaria Mihai Viteazu, judetul Constanta vinde un teren intravilan (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Pestera, judetul Constanta a lansat un anunt de participare pentru servicii de inchiriere terenuri. Potrivit Licitatiapublica.ro este vorba despre: teren intravilan in suprafata de 1.792 mp fi casa in suprafata de 72mp, situate in sat Ivrinezu Mare, Str.scolii nr.11, lotul 2, comuna…

- Primaria Comunei Tuzla, cu sediul in Comuna Tuzla, str. Constantei, nr. 80A, judetul Constanta, organizeaza licitatie publica, in data de 03.06.2024, ora 14.00. Obiectul licitatiei: inchirierea unor terenuri din domeniul privat al Comunei Tuzla, judetul Constanta, astfel: teren intravilan arabil in…

- Primaria comunei Cuza Voda, judetul Constanta, a anuntat ca va organiza o licitatie publica spre a vinde un imobil ndash; teren neproductiv, situat in extravilanul comunei, parcela N50 2. Bunul scos la vanzare are o suprafata de 27.381 mp si este inscris cu numar cadastral 102422. Licitatia se va desfasura…

- Primaria Castelu, judetul Constanta vinde un teren. Potrivit documentului oficial, acesta apartine domeniului privat al comunei, dupa cum urmeaza: teren intravilan in suprafata de 207 mp, nr. cadastral 108971, apartinand domeniului privat al Comunei Castelu, situat in satul Nisipari, Str. Sperantei…

- Primaria Cuza Voda, judetul Constanta concesioneaza mai multe terenuri. Potrivit documentului oficial, acestea apartin domeniului public al Comunei Cuza Voda, dupa cum urmeaza: imobil teren, situat in extravilanul comunei Cuza Voda, situat in parcela P 147 1, judetul Constanta, in suprafata de 165.000…

- Primaria Cuza Voda, judetul Constanta scoate la vanzare mai multe imobile. Potrivit documentului oficial, acestea apartin domeniului privat al Comunei Cuza Voda, dupa cum urmeaza: imobil teren, situat in intravilanul comunei Cuza Voda, Strada Medgidiei nr. 1B, lot 1, judetul Constanta, in suprafata…

- Primaria comunei Corbu, judetul Constanta, scoate la licitatie un imobil ndash; teren in suprafata de 4.027 mp, situat in comuna Corbu, strada Cameliilor nr. 20, satul Corbu, judetul Constanta, numar cadastral 117511, inscris in cartea funciara cu nr. 117511, apartinand domeniului privat al comunei…

- Primaria Limanu, judetul Constanta a lansat un anunt de participare la licitatie, in care urmeaza sa vanda un teren. Concret, este scos la licitatie un teren in suprafata de 191.426 mp, situat in comuna Limanu, satul Limanu, zona Peninsula, lot 295 1, CF 112770, judetul Constanta. Terenul apartine domeniului…