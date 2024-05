Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Salaj organizeaza vineri, 17 mai, incepand cu ora 9, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Toți angajatorii care dispun de locuri de munca vacante și sunt interesați sa participe la acest eveniment, pot transmite situația privind posturile ocupabile ce…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Argeș organizeaza vineri, 17 mai 2024, Bursa Generala a Locurilor de Munca, eveniment care se adreseaza tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Evenimentul se va desfașura la Pitești, strada Costache Negri, in Parcul Strand, in incinta…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare organizeaza Bursa generala a locurilor de munca, care va avea loc in data de 17.05.2024, evenimentul se va desfașura incepand cu ora 9.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor Satu Mare. Evenimentul se adreseaza tuturor persoanelor aflate in…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita-Nasaud va organiza in 17 mai 2024, incepand cu ora 10,00, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Evenimentul se desfașoara la Hotel Bistrița. Bursa generala a locurilor de munca se adreseaza tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.…

- AJOFM Gorj va organiza in data de 17 mai, incepand cu ora 10.00, in Targu Jiu, la parterul cladirii din Campusul Studentesc Debarcader al Universitatii „Constantin Brancusi”, din strada Tineretului numarul 1, Bursa generala a locurilor de munca. Pentru identificarea unui numar cat mai mare de locuri…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj anunta graficul de desfasurare a burselor locurilor de munca pentru anul 2024. Astfel, in data de 17 mai 2024 va fi organizata la nivel national Bursa Generala a Locurilor de Munca. Obiectivul principal al acestei burse il constituie cresterea…

- Lista locurilor de munca declarate vacante in aceasta perioada și date publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde 162 de oferte in județ și 242 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni cauta persoane ca: agent curațenie cladiri și…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj va organiza pe parcursul acestui an o serie de miniburse la sediul instituției. Minibursele vor avea loc la solicitarea agenților economici și in colaborare cu angajatorii. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj estimeaza…