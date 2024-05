Echipa PSD Dâmbovița a fost alături de dâmbovițenii din cele două municipii și cele cinci orașe ale județului Echipa PSD Dambovița a fost alaturi de dambovițenii din cele doua municipii și cele cinci orașe ale județului. A inceput ziua la Moreni, a continuat-o la Targoviște și Pucioasa, dupa-amiaza a ajuns la Fieni, Racari și Titu, seara fiind dedicata orașului Gaești. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan le-a transmis dambovițenilor ca și dupa 9 iunie [...] The post Echipa PSD Dambovița a fost alaturi de dambovițenii din cele doua municipii și cele cinci orașe ale județului first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

