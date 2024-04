Câți ani trebuie să fie căsătorit pentru a primi pensie de urmaș și cât e pensia Care este durata minima a casatoriei pentru a primi pensie de urmaș? Este una dintre intrebarile cele mai frecvente. Cuantumul pensiei variaza in funcție de numarul de ani in care cei doi au fost casatoriți. Raspunsul depinde de durata casatoriei. Pentru a primi pensie de urmaș la nivel maxim, cei doi trebuie sa fie casatoriți timp de cel puțin 15 ani. Daca durata casatoriei este intre 10 și 15 ani, pensia de urmaș se diminueaza lunar. In cazul unei casatorii sub 10 ani, pensia de urmaș nu este acordata. Legislația prevede ca soțul supraviețuitor primește pensie de urmaș pe toata durata vieții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat astazi, 4 aprilie, Campania de primire a Cererilor de Plata in anul 2024, in perioada 4 aprilie – 7 iunie, la Centrele APIA, fermierii avand posibilitatea de a depune Cererea de Plata pentru interventiile aferente sectoarelor vegetal…

- Incepand cu anul școlar 2023-2024, elevii olimpici se pot inscrie direct la liceu fara a mai fi nevoie sa susțina Evaluarea Naționala. Aceasta decizie a fost luata in urma publicarii Ordinului nr. 3.684 din 15 februarie 2023 in Monitorul Oficial, masura care vizeaza simplificarea procesului de admitere…

- Documentele de la Arhive arata ca, inca din 1906, Primaria Pitești a inființat Parcul Trivale cu 26 ha cumparate de la diverse persoane fizice „Apreciez fermitatea cu care primarul Gentea a acționat, inclusiv catre toți funcționarii primariei din conducere, care, chemați in ședința, au fost, cumva,…

- Lidia Buble a ridicat multe semne de intrebare in randul internauților cu privire la relația pe care o are, iar acum artista și-a dorit sa vorbeasca mai mult despre cum vede viața de cuplu și cum se simte in aceasta perioada.

- Guvernul Romaniei a modificat legislația referitoare la documentele de calatorie zilele trecute. Este vorba despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Prin acest act normativ, au fost…

- 1.Introducere • 2. Evoluții de lunga durata •3. Varsta soților divorțați • 4. Durata casatoriei la divorț • 5. Raul cel mare al divorțurilor: copiii minori ramași in urma desfacerii casatoriei • 6. Peisajul european al divorțurilor • Addendum • ReferințeIntroducereDupa situația casatoriilor…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 14.03.2024 inclusiv, primeste cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin si avicol in contextul crizei provocate…