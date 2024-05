Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta sarbatoare de azi, Izvorul Tamaduirii sa va aduca sanatate, bucurii și liniște sufleteasca.Hristos a Inviat!Al dumneavoastra deputat,Liviu Ioan Balint Acest articol Deputat Liviu Ioan Balint: -Sfanta sarbatoare de azi, Izvorul Tamaduirii sa va aduca sanatate, bucurii și liniște sufleteasca a…

- In aceasta luna, in ziua a saptea, se praznuieste pomenirea semnului cinstitei Cruci, care s a aratat pe cer in zilele imparatulut Constantiu, fiul marelui Constantin.Sfanta cruce s a aratat pe cer deasupra Ierusalimului in dimineata zilei de 7 mai, 351 in timpul domniei imparatului Constantiu, fiul…

- Saptamana Luminata: PROGRAMUL slujbelor religioase la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Cand este prima sarbatoare dupa Paște Saptamana Luminata: Dupa praznicul Sfintelor Pasti, credincioșii intra in Saptamana Luminata. Aceasta cuprinde o sarbatoare inchinata Maicii Domnului și se termina in duminica…

- Sarbatoare cu cruce rosie, azi, pentru crestinii ortodocsi de Duminica FloriilorIn aceasta luna, in ziua a douazeci si opta, pomenirea sfintilor apostoli Iason si Sosipatru din cei saptezeci.Dintre acestia Iason era tarsean, si a fost mai intai vanat de acolo la dreapta credinta. Iar Sosipatru fiind…

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea sfintilor mucenici Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Serapion si Nichifor.Tot in aceasta zi, pomenirea sfintilor mucenici Teodul si Agatopod.Din acesti doi sfinti, Teodul era mai tanar, iar Agatopod mai ajuns de varsta, si amandoi erau din cetatea…

- Sfantul Hrisant a fost fiul lui Polemius, un distins patrician. A trait in secolul al III lea. Dupa ce citeste Faptele Apostolilor, primeste sa fie botezat. Tatal sau a facut tot posibilul ca Sfantul Hrisant sa lepede credinta in Hristos. Dupa multe incercari in acest sens, il obliga sa o ia in casatorie…

- In aceasta luna, in ziua a doua, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Teodot, episcopul Cirenei, din insula Cipru.Sfantul Mucenic Teodot, nascut in Galatia Asia Mica, era Episcopul Cirenei din Cipru. In timpul unei persecutii a crestinilor din timpul paganului imparat Liciniu 311 324 , Sf. Teodot…

- In cadrul Proiectului Național Catehetic „Hristos – Cuvantul care vindeca”, la Liceul Tehnologic „Ion D. Lazarescu” din Cugir, in prezența directorului instituției, prof. Ionuț Iancu și a preotului Adrian Cebotari (Parohia 7 Cugir) a avut loc o intalnire a elevilor (foto) cu doamna Tabita Botoi – Coordonatorul…