România, sub cod portocaliu de ploi. Vijeliile și grindina pun stăpânire pe mai multe zone Este cod portocaliu de precipitații și vijelii in mai multe zone. Vremea se strica din nou in Romania, deși ultimele zile au fost foarte calduroase. Se anunța un weekend cu temperaturi de iulie, dar asta nu inseamna ca scapam de ploi și fenomene extreme. Cod portocaliu de vreme rea Vremea o ia din nou razna […] The post Romania, sub cod portocaliu de ploi. Vijeliile și grindina pun stapanire pe mai multe zone appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

