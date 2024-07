Temperaturi extreme în România. Cod portocaliu de caniculă în toată țara Canicula continua sa faca ravagii in toata țara. In ultimele zile, temperaturile au explodat și au atins valori mult prea mari pentru aceasta perioada. Specialiștii ANM transmit ca situația nu se remediaza curand și au emis un cod portocaliu de caldura, valabil pentru majoritatea regiunilor. Cod portocaliu și roșu de caldura Administrația Naționala de Meteorologie […] The post Temperaturi extreme in Romania. Cod portocaliu de canicula in toata țara appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

