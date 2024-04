Calendar ortodox, 5 aprilie 2024. Iata ce sarbatoare este astazi In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea sfintilor mucenici Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Serapion si Nichifor.Tot in aceasta zi, pomenirea sfintilor mucenici Teodul si Agatopod.Din acesti doi sfinti, Teodul era mai tanar, iar Agatopod mai ajuns de varsta, si amandoi erau din cetatea Tesalonicului. Pentru credinta lui Hristos au stat inaintea stapanitorului Faustin si neplecandu se a jertfi idolilor, ci credinta lui Hristos neclintit pazind o, au fost aruncati in adancul marii si ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agatopod era diacon, iar Teodul era citet in Biserica din Tesalonic. Agatopod era impodobit cu batranetile cele cinstite, iar Teodul cu tineretea cea plina de intreaga intelepciune [fecioria trupeasca si sufleteasca]. In timpul prigoanelor lui Diocletian impotriva crestinilor acestia doi au fost chemati…

- Sarbatorile zilei din 5 aprilie 2024 - Sf. Mc. Teodul si Agatopod; Sf. Mc. Victorin si cei impreuna cu elOrtodoxe Sf. Mc. Teodul si Agatopod; Sf. Mc. Victorin si cei impreuna cu el Greco-catolice Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor si Serapion Romano-catolice…

- Sfantul Hrisant a fost fiul lui Polemius, un distins patrician. A trait in secolul al III lea. Dupa ce citeste Faptele Apostolilor, primeste sa fie botezat. Tatal sau a facut tot posibilul ca Sfantul Hrisant sa lepede credinta in Hristos. Dupa multe incercari in acest sens, il obliga sa o ia in casatorie…

- Sfinții 40 de Mucenici au patimit in localitatea Sevastia din Armenia, in vremea domniei imparatului Liciniu (307-323), la porunca guvernatorului Agricola. Cei 40 de mucenici erau soldați care au marturisit ca sunt creștini și din acest motiv au refuzat sa jertfeasca idolilor. Pentru marturisirea credintei…

- In aceasta luna, in ziua a noua, pomenirea sfintilor patruzeci 40 de mucenici, cei ce au marturisit si au fost chinuiti in cetatea Sevastiei.Cei patruzeci de mucenici, desi erau de obarsie din diferite locuri, faceau parte din aceeasi ceata ostaseasca. Ei au fost prinsi din pricina marturisirii credintei…

- In aceasta luna, in ziua a doua, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Teodot, episcopul Cirenei, din insula Cipru.Sfantul Mucenic Teodot, nascut in Galatia Asia Mica, era Episcopul Cirenei din Cipru. In timpul unei persecutii a crestinilor din timpul paganului imparat Liciniu 311 324 , Sf. Teodot…

- In aceasta luna, ziua a cincea, pomenirea sfintei mucenite Agata.Sfanta Agata sau Agatia era din cetatea Panormos din insula Sicilia. Ea stralucea prin frumusete trupeasca, prin nevinovatie si prin podoaba sufleteasca, si era foarte bogata.In vremea imparatului Decius a fost adusa inaintea ighemonului…

- In aceasta luna, ziua a treia, pomenirea sfantului si dreptului Simeon, primitorul de Dumnezeu si a proorocitei Ana.Acest sfant, primind adaos vietii sale intru acest veac, asa cum i se vestise de mai inainte de Duhul Sfant ca nu va muri, pana ce nu va vedea pe Hristos, primind acum pe Hristos in bratele…