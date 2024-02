Calendar ortodox, 3 februarie 2024. Iata ce sarbatoare este astazi

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a doua, se praznuieste Intampinarea Domnului Dumnezeu si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, cand L a primit dreptul Simeon in bratele sale.In aceasta zi Biserica sarbatoreste un eveniment important din viata pamanteasca a Domnului Nostru Iisus Hristos Luca 2:22 40 . Dupa patruzeci…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Intampinarea Domnului Intampinarea Domnului – 2 februarie La 40 de zile dupa Nasterea Domnului, cinstim ziua aducerii Pruncului Iisus la templul din Ierusalim, de Preasfanta Lui Maica si de Dreptul Iosif, care ascultau și implineau porunca Legii vechi. In aceasta zi batranul Simeon,…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ierarh Vasile cel Mare Marele ierarh si dascal Vasile cel Mare s-a nascut in Cezareea Capadociei, din parinti crestini. Mama sa Emilia era fiica de martir, iar bunica sa Macrina era o femeie cu frica lui Dumnezeu. Amandoua l-au crescut pe Vasile in focul dragostei pentru…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si sasea, Soborul Preasfintei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu.Despre fuga in Egipt a Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu:Dupa ce Irod a dat porunca sa fie taiati toti pruncii din Betleem, ingerul Domnului s a aratat in vis lui Iosif, zicand: Scoala te, ia…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Daniel si a Sfintilor trei Tineri: Anania, Azaria si Misail.Acest fericit prooroc Daniel era din semintia lui Iuda, dintr un neam care se gasea in slujba imparateasca. S a nascut in Vitora cea de sus. Inca de pe cand era copil a…

- In aceasta luna, in ziua a doua, pomenirea Sfantului Prooroc Avacum.Proorocul Avacum, fiul lui Safat, era din semintia patriarhului Simeon. A trait cu 600 de ani inainte de Hristos.Inainte de luarea in robie a poporului iudeu, Avacum a vazut caderea Ierusalimului si a Templului si a plans foarte. Cand…

- In aceasta luna, in ziua a optsprezecea, pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Platon.Acesta era din tara galatilor, din cetatea Anghirei, frate al Sfantului Mucenic Antioh. Si pentru marturisirea lui Hristos a fost adus inaintea guvernatorului Agripin, tanar fiind de varsta. Si au fost randuiti doisprezece…

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea celui dintre sfinti Parintele nostru Ioan Milostivul, arhiepiscopul Alexandriei.Acesta a fost cipriot de neam, fiu al lui Epifanie, domnul tarii, si s a insurat cu voia tatalui sau si s a facut tata de copii. Apoi murindu i si femeia si copiii, s a…